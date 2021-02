Segundo um comunicado do HGO, entre a segunda-feira da semana passada e hoje registou-se um crescimento de 16% no total de doentes infetados com SARS-COV-2, aumentando o número de doentes internados de 212 para os 246.

Este aumento obrigou a novo reajustamento da lotação afeta à covid-19 naquela unidade hospitalar de Almada, no distrito de Setúbal.

Na nota é ainda referido que, face ao aumento contínuo do número de doentes infetados com o novo coronavírus nas últimas semanas, foi constituída no espaço exterior do hospital uma área de pré-triagem de ambulâncias para diminuir a “pressão assistencial”, em colaboração da proteção civil municipal e distrital, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Agrupamentos dos Centros de Saúde (ACES) de Almada.

Perante este quadro, o HGO renova o apelo à população dos concelhos de Almada e do Seixal para que, em caso de doença, recorra em primeiro lugar aos médicos de família nos centros de Saúde e, em caso de sinais ou sintomas compatíveis com doença respiratória, deve contactar primeiro a linha do Serviço Nacional de Saúde (808242424) e as ADRC - áreas dedicadas para doentes respiratórios.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.227.605 mortos resultantes de mais de 102,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 12.757 pessoas dos 726.321 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.