”O processo de abertura de novas camas vai ser faseado e prosseguir até perfazer a totalidade de camas da nova enfermaria”, refere o HGO em comunicado, adiantando que continua a ter necessidade de transferir pacientes, como aconteceu na segunda-feira, em que teve de enviar mais cinco doentes covid para outros hospitais.

“A par da abertura da nova enfermaria destinada a doentes covid, o HGO continua a trabalhar para, no final do mês de janeiro, poder expandir a Área Dedicada ao Atendimento de Doentes Respiratórios (ADR) do Serviço de Urgência Geral e aumentar a lotação de cuidados intensivos”, acrescenta o documento.

O comunicado refere também que o HGO recebeu na segunda-feira alguns doentes da Estrutura de Apoio de Retaguarda do Alfeite, em Almada, que, devido ao agravamento da sua condição clínica, tiveram de ser transferidos para aquela unidade hospitalar.

O HGO sublinha ainda, e agradece mais uma vez, “o elevado esforço, dedicação e compromisso dos seus profissionais que têm sido determinantes para dar resposta os doentes covid e não covid”.

Por outro lado, apela à população dos concelhos de Almada e Seixal, para que, em caso de doença, recorra em primeiro lugar ao médico de família e Centro de Saúde.

Hoje, o HGO regista um total de “215 doentes positivos por infeção por SARS-COV-2, dos quais 188 estão internados em enfermaria, 19 doentes em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) e oito doentes internados em Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD)”.