Em declarações à Lusa, o diretor do ICBAS afirmou ter disponibilizado à unidade de saúde os ventiladores e monitores de que dispõe no âmbito da sua atividade clínica, nomeadamente veterinária e cirurgia experimental, dado os mesmos poderem ser usados em humanos.

Além disso, entregou todos os materiais de proteção pessoal que tem, desde luvas, máscaras, batas ou cobre sapatos, e que habitualmente são usados nas aulas, laboratórios e atividade clínica.

Henrique Cyrne Carvalho adiantou ainda ter colocado à disposição daquele centro hospitalar do Porto os laboratórios do ICBAS para a realização do teste para a Covid-19.

"Poderá usá-los assim que considere oportuno. Esta medida visa aliviar a pressão exercida nos hospitais de referência e a realização dos testes num ambiente afastado do meio hospitalar, permitindo a minimização dos contactos de casos suspeitos", frisou.

A acrescentar aos recursos materiais, o diretor do instituto referiu que vários médicos veterinários, quer docentes, quer não docentes, estão a integrar a bolsa de voluntários organizada pela Ordem dos Médicos Veterinários para ajudar caso o surto do novo coronavírus em Portugal continue a agravar-se.

Também os docentes com formação médica do ciclo básico do Mestrado Integrado em Medicina estão a integrar a bolsa de voluntariado da Ordem dos Médicos, frisou.