João Cotrim Figueiredo, representante único dos liberais no parlamento, foi o último dos líderes partidários a falar hoje no Infarmed, depois da sétima reunião para analisar a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal, aproveitando para contrapor algumas das ideias que tinham sido adiantadas por alguns dos outros partidos.

“Ao contrário do que se calhar ficaram com a ideia de outras intervenções, não foi dita nesta reunião nenhuma razão específica que explicasse a não redução de casos em Lisboa e Vale do Tejo. Aliás, deu origem a várias perguntas porque não se compreende muito bem que uma situação que já se conhece há sete ou 10 dias não tenha ainda pelo menos uma boa hipótese de explicação”, apontou.

De acordo com o também presidente da Iniciativa Liberal, “certamente não se sabe se tem a ver com empresas de trabalho temporário, como o Bloco de Esquerda e o PCP acabaram de tentar vender” nas declarações que fizeram anteriormente.

“O assunto sério é: não se sabe exatamente por que é que Lisboa é a única região do país que não está a descer os casos e isso sim devia ser matéria de preocupação porque não sabendo não podemos atacar”, advertiu.