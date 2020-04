De acordo com um comunicado divulgado hoje, o CCISP está a “delinear um plano de regresso às atividades presenciais” e que vai ser gradual, “envolvendo, nomeadamente, atividades letivas, de investigação e de serviços I&D [investigação e desenvolvimento]”, assim como “provas de avaliação que, de outra forma, não são exequíveis”.

A decisão surge na sequência de uma reunião com o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, que decorreu na quarta-feira.

Segundo o presidente do CCISP, Pedro Dominguinhos, citado na nota, o regresso às atividades presenciais será feito apenas quando estiver “garantido o superior interesse de saúde e segurança dos estudantes, docentes, investigadores e corpo técnico das instituições”.

“O regresso às atividades presenciais privilegia as atividades dos finalistas, prático-laboratoriais e as avaliações que sejam indispensáveis para conclusão dos cursos ou unidades curriculares. Contudo, o ensino a distância continuará a ser a norma até ao final do semestre letivo, em todas as restantes atividades, incluindo avaliações em que seja possível a sua concretização”, prossegue a nota.

O comunicado acrescenta que terá de existir “equidade nas soluções encontradas” para toda a comunidade académica, “seja nas condições de acesso ao ensino à distância ou motivado pela origem geográfica” dos estudantes.