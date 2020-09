As medidas foram anunciadas na noite de hoje após horas de consultas com responsáveis de diversas áreas. O Governo foi forçado a estas novas medidas após um novo surto ter provocado mais de 1.000 mortos e um aumento exponencial do nível de infeções.

O recolher obrigatório vai decorrer a partir de segunda-feira entre as 19:00 e as 05:00, hora local e não foi precisado por quanto tempo será mantido em vigor. As pessoas não serão autorizadas a deslocar-se para além de 500 metros de suas casas, e o comércio não essencial vai ser encerrado.

O anúncio surge menos de duas semanas antes do Novo Ano judaico. O atual surto suscitou receios sobre um eventual confinamento a nível nacional no decurso do período de feriados, que tradicionalmente regista um aumento das deslocações internas e amplas reuniões familiares.

Netanyahu, sob intensa pressão, designou em julho o médico Ronni Gamzu, um conhecido diretor hospitalar e antigo diretor no ministério da Saúde, como “supervisor do projeto coronavírus” à escala nacional.

Gamzu tem sugerido o confinamento total nas áreas onde se registam os maiores surtos da pandemia. Estas cidades “vermelhas” concentram-se nas regiões habitadas pelas comunidades de árabes israelitas e de judeus ultraortodoxos.

No entanto, os líderes ultraortodoxos têm resistido aos apelos de confinamento e ameaçam desobedecer às novas ordens. Os partidos ortodoxos são parceiros decisivos na coligação governamental liderada por Netanyahu.