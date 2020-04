Todos os anos, a Itália celebra o feriado nacional com concertos, eventos e exposições para lembrar como o país conseguiu controlar as cidades do Norte e expulsar as tropas nazis para a Alemanha.

Este ano, os italianos comemoram a data histórica sem poder sair às ruas devido às medidas de confinamento impostas pelo Governo para controlar a pandemia do novo coronavírus.

Ainda assim, o Presidente da República, Sergio Mattarella, quis prestar uma homenagem solitária no Altar da Pátria, na Praça de Veneza de Roma.

Hoje, os italianos devem sair para as suas varandas e cantar o tradicional hino partidário “Bella Ciao” às 15:00, um gesto que demonstra a unidade em temos de crise.