Citado pela agência Ansa, este responsável destacou também que, desde 05 de abril, "com a única exceção de um dia, houve uma redução do número de pacientes admitidos" e, desde 03 de abril, “uma redução constante do número de doentes admitidos todos os dias nos cuidados intensivos".

Surgido em dezembro na China, o vírus SARS-CoV-2 espalhou-se por 193 países e territórios, tendo já infetado mais de 2,6 milhões de pessoas, 184 mil das quais morreram, segundo um balanço da AFP.

A Europa é a região do mundo mais afetada, com mais de 114 mil mortos e mais de 1,2 milhões de casos.

Depois de Itália, os países europeus mais afetados são Espanha (22.157 mortos, mais de 213 mil casos), França (21.340 mortos, mais de 155.800 casos) e Reino Unido (18.738 mortos, mais de 138 mil casos).

Em Portugal, morreram 820 pessoas das 22.353 confirmadas como infetadas.