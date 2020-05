Jerónimo de Sousa aproveitou o final de uma audição pública com sindicalistas na sede do centro Vitória, em Lisboa, para tentar desmontar um “equívoco monstruoso” de que “estamos todos no mesmo barco” a sofrer os efeitos, há mais de dois meses, da paragem do país causada pela pandemia de covid-19.

“Essa conversa não resiste a 10 segundos de raciocínio”, ironizou, para logo a seguir dar vários exemplos de quem não está no “mesmo barco” dos trabalhadores: os administradores do Novo Banco, as grandes empresas ou a Petrogal, que quer “despedir 600 trabalhadores”.

O líder dos comunistas disse acreditar que esta “tese vai perdendo força à medida que a realidade de sobrepõe, incluindo o medo”.

Esse medo “é genuíno”, “a insegurança é grande”, admitiu, depois de, durante mais de uma hora e meia, ter ouvido relatos de sindicalistas de alegadas pressões sobre trabalhadores e cortes nos rendimentos.