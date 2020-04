O lar, localizado no centro da cidade, foi evacuado na noite de 27 para 28 de março, depois de terem sido detetados cerca de 70 utentes com covid-19.

Eugénio Varejão, presidente do conselho de administração da instituição, disse à agência Lusa que vai receber hoje quatro residentes, três deles não infetados, que tinham sido transferidos para Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

O quarto idoso que regressará também hoje ao lar está internado no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) e já testou negativo para a covid-19, depois de ter contraído a doença.

Segundo o responsável, na terça-feira deverão regressar à instituição mais oito utentes, que foram transferidos para o Trofa Saúde Hospital, localizado em Vila Real, todos eles estiveram infetados e também já tiveram um primeiro teste negativo à covid-19, aguardando-se o resultado do segundo teste.