“Esta alteração visa a proteção dos colaboradores e dos clientes, mitigando as hipóteses de contágio, não obstante estarem a ser seguidas as recomendações da Direção-Geral da Saúde”, explicaram, em comunicado, os Correios.

Porém, nos centros comerciais e nos aeroportos, as lojas vão funcionar de acordo com o horário aplicável no espaço em causa.

Segundo os CTT, a loja do Aeroporto das Lajes, na ilha Terceira, nos Açores, do El Corte Inglês, em Lisboa, da Loja do Cidadão de Lisboa e de Odivelas estarão fechadas.

O atendimento nas lojas é feito à porta fechada “para minimizar a permanência de clientes e para garantir o distanciamento” entre cada um, assim apenas podem permanecer no espaço os que estão a ser atendidos.

No interior da loja será ainda colocada uma fita sinalizadora por forma a manter a distância de segurança entre o colaborador e o cliente.

Por sua vez, os trabalhadores dos CTT poderão utilizar máscaras, luvas e gel desinfetante.

Já nos postos de correio “poderão existir alterações nos horários de funcionamento ou encerramento” por decisão dos parceiros que prestam este serviço, ressalvaram os CTT.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 308 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 13.400 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, há 14 mortes e 1.600 infeções confirmadas.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou na terça-feira o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.