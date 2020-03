No sábado, 37 mil pessoas entraram em Macau, das quais 29 mil residentes e sete mil visitantes, números que caíram em relação ao dia anterior, de acordo com as forças de segurança.

Macau registou uma primeira vaga de dez casos em fevereiro, que já tiveram alta hospitalar. Após 40 dias sem novos casos, desde segunda-feira foram identificadas nove pessoas infetadas, o que levou as autoridades a reforçarem medidas de controlo e restrições fronteiriças.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 290 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 12.700 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir, atualmente, o maior número de casos, com Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 4.825 mortos em 53.578 casos.

A China, sem contar com os territórios de Hong Kong e Macau, onde a epidemia surgiu no final de dezembro, conta com um total de 81.008 casos, tendo sido registados 3.255 mortes e 71.740 pessoas curadas.

Os países mais afetados a seguir à Itália e à China são Irão, com 1.556 mortes num total de 20.610 casos, Espanha, com 1.236 mortes (24.926 casos), França, com 562 mortes (14.459 casos), e Estados Unidos, com 260 mortes (19.624 casos).

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.