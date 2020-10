“Hoje há 14 novos casos positivos a reportar, pelo que a Madeira passa a contabilizar 414 casos confirmados de covid-19″ no arquipélago, anuncia o Instituto de Administração de Saúde (IAsaúde).

No boletim epidemiológico diário, a autoridade regional de saúde, salienta que os novos casos são “13 importados” enunciando que nove são provenientes do Reino Unido, dois da Alemanha, um da Polónia e um da Região Norte de Portugal Continental, existindo uma situação de transmissão local.

O instituto insular adianta que “no total, há 37 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde” deste arquipélago, acrescentando que 21 foram detetadas na operação de rastreio montada no aeroporto e 16 estão relacionadas com contactos de casos positivos.

O IASaúde menciona que a Madeira totaliza “151 os casos ativos, sendo 141 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 10 são de transmissão local”.

Destes casos, 128 são visitantes e 23 são residentes na Região Autónoma, indica.

Também salienta que as pessoas em situação ativa estão em quarentena, das quais 75 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira, o mesmo número está em alojamento próprio, havendo um doente internado no unidade do hospital do Funchal.

A autoridade regional aponta que ainda existe “sete novos casos recuperados a reportar” na região , perfazendo 263 doentes curados neste arquipélago.

“Até hoje [27 de outubro], foram contabilizadas na Madeira 1.874 notificações de casos suspeitos de covid-19, dos quais 1.460 não se confirmaram”, pode ler-se no mesmo documento.

Sobre a operação de rastreio em curso na Madeira, o IAsaúde salienta que na operação destinada aos viajantes , montada nos portos e aeroportos da região, “há um total cumulativo de 95.379 colheitas para teste à covid-19 realizadas até às 17:00 de hoje.

No que diz respeito à atividade do laboratório do Serviço Regional de Saúde (SESARAM), foram processadas 147.085 amostras, indica.

A Madeira continua a ser a região do país sem registo de óbitos devido ao novo coronavirus.