“Hoje há 125 novos casos positivos a reportar, pelo que a Região Autónoma da Madeira passa a contabilizar 4.310 casos confirmados de covid-19 no território regional” desde o início da pandemia, pode ler-se no boletim epidemiológico diário divulgado pela autoridade regional de saúde.

Destes novos casos, seis são importados (quatro provenientes da Região de Lisboa e Vale do Tejo, um da região Centro e um de São Tomé e Príncipe), existindo 119 de transmissão local.

Dos casos ativos (1.913), 113 são importados e 1.800 de transmissão local.

Destes infetados, 84 estão internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal – 80 em unidades polivalentes e quatro nos cuidados intensivos (em 31 de dezembro, o número de internados no hospital era de 44).

Outros 44 doentes estão a cumprir isolamento numa unidade hoteleira e os restantes em alojamento próprio.

A região contabiliza 32 óbitos associados à covid-19, tendo a mais recente morte ocorrido hoje no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Trata-se de um homem com 86 anos que “estava internado na Unidade Polivalente desde o dia 21 de janeiro e tinha comorbilidades associadas”.

As autoridades de saúde nos diversos concelhos da Madeira estão a avaliar a condição de outras 280 pessoas que estiveram em contacto com casos positivos reportados à linha SRS24, decorrendo as respetivas investigações epidemiológicas.

No total, indica a direção regional, estão em vigilância ativa de contactos de casos positivos 2.201 pessoas e 4.329 viajantes estão a ser acompanhados com recurso à aplicação MadeiraSafe.

O boletim também indica que a SRS24 recebeu até ao momento 33.139 chamadas e a Linha de Apoio Psicológico da Direção Regional da Saúde (número 291 212 399) contabiliza 2.649 atendimentos.

Sobre a realização de testes de PCR para despiste de covid-19, a autoridade regional de saúde aponta que foram efetuadas de 151.358 colheitas nos portos e aeroportos da Madeira até às 18:00 de hoje.

Por seu turno, o laboratório do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) processou 262.916 amostras.

Desde o início da pandemia, a Madeira contabiliza 5.770 casos suspeitos de covid-19, sendo que 1.460 tiveram resultados negativos.

A direção regional destaca que “hoje há mais 86 casos recuperados a reportar”, totalizando a região 2.365 doentes curados.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 2.107.903 mortos resultantes de mais de 98,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 10.194 pessoas dos 624.469 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.