No boletim diário, a autoridade de saúde refere ainda que se registou mais uma morte associada à doença, uma doente de 89 anos com comorbilidades associadas que estava internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Neste momento, existem 501 casos de covid-19 ativos na região, “dos quais 14 são importados e 487 de transmissão local” e 37 pessoas recuperaram da doença, segundo a DRS.

Ainda de acordo com a autoridade de saúde, 19 doentes estão internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (15 em unidades polivalentes e quatro na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19), 16 cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

Noventa e uma situações estão hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao Serviço Regional da Saúde, estando em curso as respetivas investigações epidemiológicas, acrescenta a DRS.

Os dados divulgados hoje pela Direção-Geral de Saúde (DGS) indicam que apenas foram reportados oito novos casos de covid-19 na Madeira, contabilizando a região 8.443 infeções e 67 mortes associadas à doença desde março de 2020.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.