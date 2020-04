"Desde o último comunicado, não há novos casos positivos para covid-19 a reportar. Tivemos 17 casos suspeitos estudados e, destes, dois aguardam resultado laboratorial e os restantes foram negativos. Mantemos, então, os 43 casos positivos já reportados ns quarta-feira", anunciou a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia.

A responsável adiantou que, dos 43 casos positivos, "dois permanecem internados e mantém estado estável e 41 doentes encontram-se em isolamento no domicílio ou em unidade hoteleira designada", acrescentando que o primeiro caso identificado na região, em 16 de março, fez hoje a primeira reavaliação.

"Amanhã, provavelmente, teremos algum resultado a reportar, o primeiro de reavaliação", referiu.

Bruna Gouveia indicou ainda que, dos 43 casos, 63% são pessoas do género feminino e 37% do género masculino.

Quanto às idades, 5% estão abaixo dos 19 anos; 51% entre os 20 e 59 anos e 44% estão na faixa etária de mais 60 anos.

"Sobre o estatuto de residência, quatro não são residentes (turistas holandeses) e 39 são residentes, correspondendo a 91% do total dos casos", esclareceu.

No que diz respeito à sua distribuição geográfica, 18 casos situam-se no Funchal; sete em Câmara de Lobos, um na Ribeira Brava, sete na Ponta do Sol, um na Calheta, três em Santa Cruz e dois no Porto Santo.