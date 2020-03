Na Irlanda, bares, escolas e universidades estarão fechados até pelo menos 29 de março para tentar impedir a propagação do Covid-19.

O governo recomendou evitar concentrações de mais de 100 pessoas e decretou medidas de distanciamento social, como o teletrabalho.

Na terça-feira, o primeiro-ministro Leo Varadkar alertou que 15 mil pessoas certamente seriam infectadas com o novo coronavírus até o final do mês e que a crise da saúde poderia durar até meio do ano.

"Está calmo antes da tempestade", alertou no seu discurso por ocasião do Dia de São Patrício, feriado nacional e cujas comemorações foram canceladas em todo o país.

Até o momento, a Irlanda registou 366 casos confirmados da Covid-19, com dois mortos, segundo dados oficiais divulgados pelas autoridades na noite desta quarta-feira.