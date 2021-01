Este é o dia com maior número de mortes diárias registadas desde o inicio da pandemia, em março de 2020, superando o recorde registado esta segunda-feira, quando os dados davam conta da morte de 122 pessoas.

O boletim epidemiológico da DGS indica ainda que estão internadas 4.043, mais 60 do que no ontem, das quais 599 em cuidados intensivos, ou seja, mais 32. Também aqui Portugal atingiu um novo máximo.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 8.080 mortes e 496.552 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 110.388, mais 1.076 do que na segunda-feira

Segundo os dados da DGS, 44 por cento dos novos casos registados hoje estão na região de Lisboa e Vale do Tejo.

O boletim revela ainda que mais 6.028 pessoas foram dadas como recuperadas.

O epidemiologista Manuel Carmo Gomes estimou hoje que dificilmente se evitará os 154 óbitos por dia de covid-19 dentro de duas semanas e 14.000 casos diários, o que considerou ser inaceitável.

Na reunião no Infarmed sobre a situação epidemiológica em Portugal, o investigador da Faculdade de Ciências de Lisboa apresentou projeções sobre o que acontecerá se houver uma desaceleração do número de novos casos, inspirada naquilo que aconteceu na primeira onda da epidemia, que começa por “subir exponencialmente”, atinge o pico e desacelera.

Para a projeção foi utilizada a desaceleração ocorrida entre 16 e 28 de março em confinamento total.

“Se nós tivermos uma variação dessa ordem de grandeza, aquilo que nós projetamos, assumindo que esta desaceleração se mantém constante nos próximos dias, dificilmente evitaremos já os 14 mil caso por dia”, salientou no encontro que reuniu especialistas, políticos, e que foi aberta pela ministra da Saúde, Marta Temido.

O epidemiologista sustentou que, se a partir de agora se conseguir “uma desaceleração semelhante àquela que tivemos no início da primeira onda nós iremos parar a este número médio de casos e levaremos aproximadamente duas semanas, e depois temos que descer, porque 14 mil casos por dia não é aceitável”.

Para passar aos sete mil casos serão necessárias aproximadamente três semanas, assumindo uma descida média semelhante à da primeira vaga, de menos 3,2%.

Relativamente aos internamentos, as projeções apontam para já 700 internados em unidade de cuidados intensivos. “Vamos ultrapassar essa linha”, lamentou,

Quanto ao número de óbitos, Manuel do Carmo Gomes adiantou que apresentam uma tendência ascendente desde há alguns dias, lembrando que “respondem com atraso relativamente ao número de novos casos e aos próprios internamentos”.

Segundo o epidemiologista, as previsões apontam para 154 óbitos diários em 24 de janeiro. “Eu penso que dificilmente evitaremos os 140, 150 casos de óbitos por dia”.

Se as projeções se concretizarem, o número total de óbitos acumulado atingirá aproximadamente os 12 mil, que, afirmou, “é um valor muito preocupante”.

O boletim ao detalhe

As autoridades de saúde têm em vigilância 125.296 contactos, mais 5.004 relativamente ao dia anterior.

Desde o início da epidemia em Portugal, em março último, já recuperaram 378.084 pessoas.

Relativamente às 155 mortes registadas nas últimas 24 horas, 68 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 36 na região Norte, 36 na região Centro, 12 no Alentejo, duas na Região Autónoma da Madeira e uma na região do Algarve.

Ainda segundo o boletim da DGS, na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 3.201 novas infeções, contabilizando-se até agora 163.754 casos e 2.843 mortes.

A região Norte registou 2.180 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, a região Norte já registou 238.581 casos de infeção e 3.533 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 1.129 casos, acumulando-se 63.048 infeções e 1.233 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 434 casos, totalizando 15.730 infeções e 336 mortos desde o início da epidemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 143 novos casos, somando 10.571 infeções e 93 mortos.

A Madeira registou 71 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 2.212 infeções e 20 mortes devido à covid-19.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 101 novos casos nas últimas 24 horas, somando 2.656 infeções e 22 mortos.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 223.365 homens e 273.020 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 167 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 4.203 eram homens e 3.877 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguido das pessoas com idade entre os 70 e os 79 anos.