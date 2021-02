O boletim epidemiológico da DGS revela também que estão internados 2.404 doentes (menos 209 do que na quinta-feira), o número mais baixo desde 5 de novembro, dos quais 522 em cuidados intensivos, menos 14.

Os dados divulgados hoje indicam ainda que 2.780 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 714.493 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal.

Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição, com 72.037 casos ativos hoje, menos 1.811.

Desde março de 2020, Portugal já registou 16.243 mortes associadas à covid-19 e 802.773 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

As autoridades de saúde têm em vigilância 53.166 contactos, menos 4.528 relativamente ao dia anterior, mantendo-se a tendência decrescente desde o dia 30 de janeiro.

A média diária de novos casos de contágio pelo novo coronavírus desceu esta semana para níveis que não se viam desde outubro, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, que regista uma "diminuição acentuada" desde fim de janeiro.

Depois do pico absoluto desde o início da pandemia atingido a 27 de janeiro, dia em que a média de novos casos diários a sete dias atingiu 12.891, começou uma “diminuição acentuada do número de novos casos confirmados”, chegando-se a 24 de fevereiro com 8.917 casos nos sete dias anteriores.

O boletim ao detalhe

Das 58 mortes registadas nas últimas 24 horas, 28 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 13 na região Centro, 11 na região Norte e seis no Alentejo.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas mais 410 novas infeções, contabilizando-se até agora 303.741 casos e 6.786 mortes.

Segundo o boletim, a região de Lisboa e Vale do Tejo tem 39,9 por cento do total de casos registados nas últimas 24 horas e 48,2% do total de mortes.

A região Norte tem hoje 250 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 325.808 casos de infeção e 5.197 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 140 casos, acumulando-se 114.720 infeções e 2.895 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 51 casos, totalizando 28.381 infeções e 941 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 54 novos casos, somando 20.043infeções e 335 mortos.

A Madeira registou 123 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 6.350 infeções e 61 mortes devido à covid-19.

A região Autónoma dos Açores não registou qualquer caso nas últimas 24 horas e notificados no total 3 730 casos de infeção e 28 mortos.

Relativamente aos Açores, o relatório de hoje reflete uma descida do número total de casos da região, por força da necessidade de correção de um caso duplicado, não tendo sido notificado qualquer caso na região dos Açores no dia em análise.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal, pelo menos, 363.061 homens e 439.443 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 269 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.490 eram homens 7.753 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de mortes, 10.780 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.409 com idades entre os 70 e os 79 anos e 1.428 tinham entre os 60 e os 69 anos.