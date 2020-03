Numa nota enviada à imprensa, a Autoridade de Saúde Regional informa que estes cinco casos foram detetados na sequência de análises realizadas na Unidade de Genética e Patologia Molecular do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.

Dois dos novos casos positivos referem-se a dois homens, de 37 e 49 anos, com "história de viagem recente ao exterior da região".

Com diagnóstico confirmado estão ainda três mulheres entre 24 e 59 anos. De acordo com o comunicado, "um dos casos tem história de viagem recente ao exterior e os outros dois casos tiveram contacto com indivíduos com deslocação ao exterior da região".

"Todos apresentam situação clínica estável e estão, de momento, no domicílio", indica a nota, referindo-se a estas cinco situações..

A Autoridade de Saúde dos Açores adianta também que "os casos estão a ser acompanhados pela Delegação de Saúde Concelhia, estando em curso os procedimentos definidos para caso confirmado e de vigilância de contactos próximos".