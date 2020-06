As autoridades de saúde iranianas registaram 107 novos óbitos pelo novo coronavírus entre o meio-dia de sábado e o meio-dia de hoje, disse Sima Sadat Lari, porta-voz do Ministério da Saúde, elevando o total para 8.837 mortos no país.

"É muito doloroso para nós anunciar esse número de três dígitos", disse Lari durante uma conferência de imprensa televisionada.

O número diário oficial de mortes pelo vírus no Irão havia caído abaixo de 100 em 14 de abril.

Segundo Lari, 2.472 novos casos de contaminação por vírus foram confirmados no Irão nas últimas 24 horas.

De acordo com os dados oficiais, 187.427 pessoas foram infetadas com a doença desde que os primeiros casos foram anunciados em fevereiro.