De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, até às 19:00 TMG (20:00 em Lisboa) de hoje, 3.303.510 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 195 países e territórios, desde o início da pandemia.

Segundo a AFP, este número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de contaminações, uma vez que um grande número de países só está a testar os casos que precisam de tratamento hospitalar. De entre esses casos, pelo menos 1.003.600 foram já considerados curados.

Desde a contagem realizada às 19:00 TMG de quinta-feira, foram registadas 3.928 novas mortes e 70.199 novos casos em todo o mundo.

Os países com mais mortes associadas à covid-19 são hoje o Reino Unido, com 739 novos óbitos, o Brasil, com 435, e a Espanha, com 281.

Os Estados Unidos, que tiveram a sua primeira morte ligada ao novo coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes e de casos, com 63.127 mortes e 1.082.411 casos. Pelo menos 159.633 pessoas foram declaradas curadas.