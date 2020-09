Interrogado se entende que são suficientes as medidas anunciadas pelo Governo, que prometeu promulgar quando forem transpostas para decreto-lei, o chefe de Estado respondeu: "Neste momento, foram as medidas consideradas possíveis e necessárias para fazer o passo fundamental que é travar o crescimento, controlar o crescimento, e tentar, para simplificar, achatar a curva. É uma avaliação que tem de ser feita permanentemente".

"Como imaginam, o Presidente da República está a fazer essa avaliação permanentemente", referiu.

Ainda sobre as medidas que irão vigorar a partir de terça-feira, no quadro da situação de emergência, Marcelo Rebelo de Sousa adiantou: "O Governo aprova a resolução, mas vai ser necessário uma lei e o Presidente assinará essa lei. E o Governo antes de tomar as medidas falou com o Presidente. Portanto, estamos sintonizados: é aquilo que se pensa que é preciso fazer para tentar manter o controlo da situação".

"Quando terminou o estado de emergência eu tive a noção de que não era fácil em Portugal estar a recorrer a um novo estado de emergência, e não era possível e não era desejável", mencionou, concluindo: "Neste momento, vamos ensaiar o estado de contingência a nível global. É preciso que as pessoas ajudem".

Marcelo Rebelo de Sousa reiterou o apelo aos portugueses para que "se contenham em termos de convivência social" e, "da forma como fizeram noutras circunstâncias e anteriormente, percebam que estas medidas são para levar a sério".

"Está prometido um aumento substancial de testes, e portanto vai aumentar a capacidade de testagem, isso é importante", realçou.

(Notícia atualizada às 21:40)