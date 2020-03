Na passada sexta-feira, as autoridades marroquinas tinham anunciado que iam fechar “até novo aviso” as ligações aéreas e marítimas com França e Espanha e as suas fronteiras terrestres com os enclaves de Ceuta e Melilla para impedir a propagação do novo coronavírus.

A agência espanhola EFE relatou que as duas fronteiras do lado marroquino tinham reaberto hoje de manhã para permitir unicamente a passagem de cidadãos espanhóis, informação que foi confirmada posteriormente por um porta-voz local do governo espanhol.

Segundo o mesmo porta-voz, esta medida foi acordada na passada sexta-feira durante conversações mantidas com o governo de Marrocos por causa de vários cidadãos espanhóis que ainda se encontravam em território marroquino em férias.

As autoridades espanholas locais precisaram que o facto destas fronteiras terrestres terem estado abertas durante os últimos dias permitiu o regresso de dezenas de grupos de turistas espanhóis de Marrocos, mas não a entrada naquele país de cidadãos marroquinos.