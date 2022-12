O número total de mortes em Espanha no primeiro semestre de 2022 foi 235.248, mais 4.690 (ou mais 2%) comparando com os mesmos meses do ano passado, revelou o Instituto Nacional de Estatística espanhol (INE), que disse serem ainda dados provisórios.

A covid-19 continuou a ser no primeiro semestre do ano a causa de morte mais frequente em Espanha, como já aconteceu em 2020 e 2021, segundo os mesmos dados oficiais.

A par dos números provisórios das mortes em Espanha segundo a causa do falecimento, o INE espanhol publicou também hoje os dados definitivos relativos a 2021.

No ano passado, morreram 39.444 pessoas em Espanha por causa do vírus da covid-19, menos 34,6% do que em 2020, o primeiro ano da pandemia.

O número total de mortes no país em 2021 foi 450.744, menos 43.032 (ou menos 8,7%) do que em 2020.

Comparando com 2019, o último ano sem pandemia, morreram em 2021 mais 32.041 pessoas, o que se traduz num aumento de 7,7%.

Em 2021, a covid-19 foi a causa de morte mais frequente em Espanha, com uma taxa de 83,3 falecimentos por cada 100.000 habitantes.

A segunda causa de morte mais frequente foi a doença isquémica do coração (doença cardíaca), que provocou 28.852 falecimentos, e a terceira foram as doenças vasculares cerebrais (24.858).