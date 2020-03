Catarina Martins deu hoje uma conferência de imprensa em moldes diferentes dos habituais precisamente devido à crise da Covid-19 - a transmissão foi feita por internet e os jornalistas acompanharam e enviaram perguntas desde as redações -, tendo sido questionada sobre se o BE acompanhará a declaração de estado de emergência, caso o Presidente da República o decida.

"Aguardamos tranquilamente pela decisão do senhor Presidente da República", respondeu, justificando que ainda não se sabe se esta declaração do estado de emergência será feita ou em que termos isso irá acontecer.

Na perspetiva da líder do BE, "a população portuguesa tem tido um comportamento exemplar a seguir as diretrizes da Direção Geral da Saúde, no isolamento social", não havendo "a necessidade de limitar o direito de circulação, no sentido em que as pessoas estão a acatar essas instruções".