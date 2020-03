Na audição que decorre hoje de manhã na Comissão Parlamentar de Saúde, a ministra disse que a tutela está a trabalhar para acomodar esta despesa.

"É para isso que nos preparamos antes de executar um orçamento", afirmou.

Sobre a necessidade de despesa extra na Saúde por causa das medidas de contenção da epidemia em Portugal, o deputado do PSD Álvaro Almeida disse que o seu partido estava disponível para aprovar um orçamento retificativo que contemplasse como despesa extra medidas no âmbito do combate ao novo coronavírus.

O deputado Moisés Ferreira (BE) lembrou, por seu lado, que caso a decisão do Conselho Nacional de Saúde Pública seja no sentido do encerramento das escolas, antecipando as férias da Páscoa, é preciso "acautelar situações como considerar a antecipação de férias como isolamento".

"É preciso agilizar, nesses casos, o acesso a baixa para assistência a família para não inundar os centros de saúde no caso de encerramento das escolas", afirmou.

O deputado disse ainda esperar que o estado português possa ajudar os portugueses que estão em Itália e queiram regressar.