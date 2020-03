“Temos uma pessoa, a que faz o chamamento, e pedimos-lhe para ver se está tudo bem ou não por fora e depois regressa a casa”, anotou.

Sobre a possibilidade de fazer orações via ‘online’, David Munir disse que isso não faz muito sentido e que as pessoas só vão à mesquita para orar em congregação.

“Nós podemos fazer orações em casa. As pessoas vêm à mesquita para fazer a oração em congregação, em conjunto, mas duas pessoas é o suficiente para fazer a oração em congregação, marido e mulher, por exemplo. Praticamente todos nós temos alguém em casa”, afirmou.

O imã realçou ainda que metade da religião islâmica se baseia em higiene, lembrando que todos os cuidados são poucos em relação à pandemia de Covid-19.

“Na prática muçulmana é normal nós lavarmos as mãos antes de cada oração para fazermos a ablução [rito de purificação e higienização]. Lavamos as mãos, os braços, a face e os pés e antes de cada refeição também”, disse, acrescentando que ao “acordar é recomendado” também lavar as mãos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 210 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.750 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 84.000 recuperaram da doença.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou na quarta-feira o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que na terça-feira. O número de mortos no país subiu para dois.

Dos casos confirmados, 553 estavam a recuperar em casa e 89 estavam internados, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).