O aumento de 1,8% nos casos confirmados acumulados no México até o momento marcou “um novo ponto mais baixo de crescimento” num dia, garantiu na segunda-feira o diretor de Epidemiologia do Governo mexicano, José Luis Alomía.

As autoridades de saúde mexicanas indicaram ainda que 2.055 mortes são consideradas suspeitas, aguardando-se análises laboratoriais para se confirmar a causa do óbito.

As pessoas recuperadas da covid-19 no país somam 131.264, o que representa 59% dos casos confirmados, explicou Alomía, que especificou ainda que 55% dos casos confirmados e 66% das mortes correspondem a pacientes do sexo masculino.

O México viveu entre março e maio uma fase de restrições de mobilidade e suspensão de atividades não essenciais e, em junho, entrou num período de levantamento parcial das limitações impostas que se traduziu na adoção de um ‘semáforo’ epidemiológico.