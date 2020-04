Podem também ser autorizadas aterragens em caso de “necessidade absoluta para efeitos de descanso das tripulações, durante o período indispensável”, mas a permanência “está sujeita às regras locais em vigor”, podendo ser exigido aos passageiros ou tripulações “isolamento profilático”.

A utilização de meios aéreos militares está restrita a serviços essenciais e tripulação e passageiros têm de preencher “inquéritos obrigatórios” com 48 horas de antecedência, sendo negado o seu transporte “caso tenham estado em áreas de transmissão comunitária ativa ou em contacto com casos confirmados”, adianta o ministério.

Os militares têm de se apresentar no ‘check-in’ “com máscara” e tanto na aeronave como no autocarro (utilizado apenas quando necessário) terão de estar separados por um metro de distância, não podendo haver contacto entre passageiros e tripulação.

Após a viagem, os militares "terão de permanecer no interior da unidade durante 15 dias" e todos os passageiros terão de cumprir “14 dias de quarentena, de acordo com as indicações do Governo Regional”.

“A única exceção é o caso específico das tripulações de alerta da Força Aérea que garantem os destacamentos na Base Aérea n.º 4, durante o período de duas semanas. Neste caso, elas serão transportadas em aeronave dedicada após um período de quarentena no continente nos 14 dias anteriores à sua projeção”, lê-se na resposta.

Quanto às escalas técnicas de aeronaves militares, devem permanecer o tempo “mínimo indispensável” e sempre que possível deverá ser feito o “reabastecimento com os passageiros e tripulantes a bordo”.

Os passageiros e tripulantes que necessitem sair “ficam circunscritos à área junto da aeronave” e, caso tenham de se deslocar ao despacho ou à meteorologia, “este apoio é garantido mantendo uma separação física com o pessoal militar e civil que presta estes serviços”.

“Se necessitarem de pernoitar por questões de descanso das tripulações”, o apoio será suportado por militares portugueses ou americanos, havendo “uma restrição de movimentos entre a aeronave e o alojamento selecionado, segregado, já preparado para o efeito”, refere o documento.

As refeições “serão disponibilizadas no alojamento, garantindo que os militares e civis da base manterão a distância de segurança”, utilizando, quando necessário e aplicável, o “equipamento de proteção individual recomendado”, acrescenta a resposta do ministério aos deputados social-democratas eleitos pelos Açores na Assembleia da República.