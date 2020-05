“A União das Misericórdias Portuguesas (UMP) concluiu os testes de despiste à covid-19 a todos os utentes e colaboradores de estruturas residenciais das Misericórdias de todo o país, tendo realizado um total de cerca de 64 mil testes. Para apoiar a reabertura segura de visitas às Misericórdias, inclusive aos Lares, a UMP desenvolveu ainda planos de operacionalização com guiões para as diferentes estruturas das Santas Casas”, lê-se num comunicado.

Os números recolhidos pelas misericórdias indicam que os 35 mil utentes e 29 mil trabalhadores já foram todos testados, o número total de mortes por covid-19 nas unidades da UMP mantém-se em 128, o que representa uma taxa de letalidade de 0,4%, e dos óbitos registados 96 aconteceram em hospitais e 32 em estruturas das misericórdias.

Os doentes recuperados são agora 901, dos quais 508 são utentes e 393 são trabalhadores.

“Com a conclusão da testagem aos seus utentes e colaboradores, desenvolvida em articulação com os secretários de Estado das cinco regiões do país, e no seguimento do plano de desconfinamento gradual que está a ser implementado, a UMP preparou também um conjunto de Guiões de apoio à Reabertura Programada e Segura de Visitas para Estruturas Residenciais Para Pessoas Idosas (ERPI), Lares Residenciais e Casas de Acolhimento Residencial Especializadas (CARES) com os respetivos Planos de Operacionalização de Visitas, a adaptar à realidade de cada estrutura, de acordo com as últimas orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS)”, acrescenta o comunicado da UMP.