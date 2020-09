“É um instrumento de ‘ultima ratio’ [último recurso], que está previsto na lei geral e a nossa preocupação é que os empregadores públicos tenham orientações para usar todos os instrumentos e também este, no sentido de proteger o trabalhador ou a equipa”, afirmou em declarações à Lusa o secretário de Estado da Administração Pública, José Couto.

O governante disse que os casos de mobilidade serão poucos e que a norma deve ser usada “quando outras medidas como o teletrabalho, horários rotativos ou mudança da hora de entrada” não consigam "garantir a proteção dos trabalhadores" face à covid-19.

Em causa está uma orientação aos serviços publicada pela Direção-geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), no âmbito das medidas relacionadas com a pandemia covid-19.

“Aos trabalhadores da administração pública que não estejam em teletrabalho pode ser imposto, pelo empregador público, para salvaguarda quer do interesse público, quer do interesse do trabalhador, o exercício de funções em local diferente do habitual, quando estejam em causa razões de gestão do órgão ou serviço e para acautelar o cumprimento das suas atribuições”, pode ler-se no site da DGAEP dedicado à pandemia.

Segundo o secretário de Estado, a norma não é nova e está prevista na lei geral, tendo sido publicada agora no âmbito das medidas covid-19 para poder ser usada pelos serviços públicos no contexto da pandemia.