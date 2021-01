Portugal registou hoje 293 mortes relacionadas com a covid-19 e 12.435 casos de infeção com o novo coronavirus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

No que diz respeito ao número de óbitos, o valor de hoje faz com que só no mês de janeiro se tenham registado mais de cinco mil mortes causadas por infeção pelo novo coronavírus.

O boletim revela também que estão internadas 6.544 pessoas, menos 83 do que na sexta-feira, das quais 843 em unidades de cuidados intensivos, ou seja, mais 37, este último um valor que representa um novo máximo da fase pandémica.

O número de internamentos está a subir desde o dia 1 de janeiro, dia em que estavam 2.806 pessoas internadas.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 12.179 mortes associadas à covid-19 e 711.018 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 179.939 casos, menos 1.872 do que na sexta-feira.

O boletim regista ainda que mais 14.014 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 518.900 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal.

O boletim ao detalhe

As autoridades de saúde têm em vigilância 225.365 contactos, menos 142 relativamente ao dia anterior.

Das 293 mortes registadas nas últimas 24 horas, 136 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 65 na região Norte, 63 na região Centro, 17 no Alentejo, nove na região do Algarve e três na região Autónoma da Madeira.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 5.961 novas infeções, contabilizando-se até agora 257.203 casos e 4.682 mortes.

Lisboa e Vale do Tejo tem 47,9% dos novos casos registados nas últimas 24 horas e 46,4% dos óbitos.

A região Norte registou 3.155 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e desde o início da pandemia já contabilizou 303.581 casos de infeção e 4.453 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 2.499 casos, ultrapassando as 100 mil infeções (101.150), e os 2.100 mortos (2.124).

No Alentejo, foram assinalados mais 436 casos, totalizando 24.659 infeções e 651 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 268 novos casos, somando 17.005 infeções e 205 mortos.

A Madeira registou 91 novos casos, passando a contabilizar um total de 3.954 infeções e 40 mortes devido à covid-19.

Na Região Autónoma dos Açores foram registadas 25 novas infeções nas últimas 24 horas, somando 3.466 casos e 24 mortos.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O SARS-CoV-2 já infetou em Portugal pelo menos 321.044 homens e 389.749 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 225 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 6.338 eram homens e 5.841 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.