"Com vista à implementação de medidas preventivas relativas à pandemia do Covid-19 e para assegurar o apoio aos grupos mais vulneráveis (pessoas com mais de 65 anos, doentes crónicos e pessoas com incapacidade), o município de Gouveia criou uma linha de apoio que permitirá garantir, em articulação com diferentes entidades do concelho, o fornecimento ao domicílio de bens essenciais e medicamentos urgentes", refere a autarquia em comunicado enviado à agência Lusa.

A Câmara Municipal de Gouveia, presidida por Luís Tadeu, apela aos familiares e aos vizinhos "que tenham conhecimento de casos que se enquadrem nos grupos acima mencionados, que os sinalizem através dos seguintes contactos: 963 232 370 ou 969 374 134".

O serviço funcionará de segunda-feira a sexta-feira, das 09:30 às 17:00.

A iniciativa resulta da sinergia e concertação da autarquia de Gouveia com as Juntas de Freguesia, corporações de Bombeiros Voluntários do concelho (Folgosinho, Gouveia, Melo e Vila Nova de Tazem), GNR, PSP, Unidade Local de Saúde da Guarda e CLDS-4G Int3Grar.