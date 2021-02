Em declarações à Lusa, fonte da autarquia, presidida pelo socialista Walter Chicarro, explicou que as tolerâncias de ponto são decididas no final do ano anterior e que, neste caso, “a do Carnaval já estava atribuída”.

Apesar de conceder tolerância de ponto na terça-feira, a Câmara da Nazaré já tinha anunciado que não iria promover qualquer evento relacionado com o Carnaval, como forma de “desincentivar aglomerações relacionadas com a festa que tradicionalmente atrai à vila mais de 80 mil foliões”.

Dois dos eventos integrados nestas festividades, e que não se realizaram, foram a apresentação dos Reis de Carnaval e a Marcha Geral.

A Marcha Geral é uma das primeiras iniciativas a realizar-se e envolve coletividades e grupos organizados que, depois de divulgado o tema, compõem marchas entre as quais é escolhida a marcha oficial para cada edição.

O Carnaval da Nazaré costuma ser organizado pela Comissão de Carnaval, Câmara Municipal, Serviços Municipalizados, empresa municipal Nazaré Qualifica e Junta de Freguesia da Nazaré.

Tradicionalmente, a festa, marcada pela espontaneidade, envolve mais de 40 grupos carnavalescos, ranchos de fantasia e cegadas que se exibem em diferentes salas, animadas por bandas musicais locais que tocam as marchas do ano e os ‘clássicos’ de carnavais passados.

Na semana passada, o Governo anunciou que não iria não dar tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval, por o país se encontrar em confinamento geral devido à pandemia de covid-19, sem festividades públicas.

