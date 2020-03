A organização indica ainda que "os bilhetes adquiridos para o NOS Primavera Sound 2020 são válidos para as referidas datas". "Quando ultrapassarmos o estado de emergência e todas as suas prorrogações iremos partilhar mais informações e retomar a venda de bilhetes", completa o comunicado.

Esta medida ocorre depois do seu "evento irmão", o Primavera Sound, organizado no Parc Del Fòrum em Barcelona, em Espanha, ter também sido adiado da sua data original — dias 3 a 7 de junho — para os dias 26 a 30 de agosto.

Previamente, a Ritmos, promotora responsável pela organização do NOS Primavera Sound — e também do Vodafone Paredes de Coura — disse estar a "acompanhar a evolução da situação", mas que ia tomar "as medidas de segurança necessárias, de acordo com as orientações da Direção Geral de Saúde" em caso de agravamento da pandemia.

No cartaz do NOS Primavera Sound estão confirmados Lana del Rey, Beck, Bad Bunny e Tyler The Creator entre os principais destaques. FKA Twigs, a Pabllo Vittar, Cigarettes After Sex, Black Midi e DIIV são outros nomes com presença marcada no Parque da Cidade.