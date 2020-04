Segundo o boletim epidemiológico hoje publicado, Portugal regista 567 óbitos por covid-19 e um total de casos confirmados que ascende a 17.448 casos. O número de casos recuperados aumentou de 277 para 347.

No total registaram-se até hoje 142.514 casos suspeitos, dos quais 122.592 não confirmados.

Há ainda 2.474 casos a aguardar resultado laboratorial e 23.265 casos em contacto de vigilância.

No total registam-se atualmente 1227 casos de pessoas internadas, 218 das quais nos cuidados intensivos.

Os principais sintomas são febre (41%), tosse (54%), dificuldade respiratória (16%), cefaleia (26%), dores musculares (28%) e fraqueza generalizada (23%).

A região mais afetada é a do Norte com 10.302 casos confirmados e 321 óbitos, a região de Lisboa e Vale do Tejo com 3994 casos e 102 óbitos; a região Centro com 2549 casos confirmados e 131 óbitos, o Algarve com 289 casos e 9 óbitos; Alentejo com 155 casos e sem óbitos a registar. Nas regiões autónomas, registam-se 100 casos nos Açores e 4 óbitos, e 59 casos na Madeira sem óbitos a registar.

Os primeiros casos confirmados em Portugal foram registados no dia 2 de março de 2020.

A 17 de março, o Governo declarou o estado de calamidade pública no concelho de Ovar, que a partir do dia seguinte ficou sujeito a cerco sanitário com controlo de fronteiras e suspensão de toda a atividade empresarial não afeta a bens de primeira necessidade. A medida foi, entretanto, prolongada até 17 de abril.

O país está desde as 00:00 de 19 de março em estado de emergência, prolongado igualmente até às 23:59 do dia 17 de abril.

A medida proíbe toda a população de circular fora do seu concelho de residência entre 9 e 13 de abril, para desincentivar viagens no período da Páscoa.