Desde o surto do Codiv-19, detetado no final do ano, na China, as autoridades chinesas registaram 3.012 mortes pela doença.

Nas últimas 24 horas, foram também confirmadas 139 novas infeções, um pouco mais do que na véspera (119), para um total de 80.409 casos confirmados, acrescentou a comissão nacional de saúde chinesa.