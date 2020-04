Considerando que a par da vacina também os testes serológicos (testes imunológicos) são “fundamentais” para o combate à pandemia da covid-19, o município de Oeiras respondeu ao apelo do consórcio Serology4Covid e aprovou uma comparticipação financeira de 100.000 euros ao iBET, refere uma nota de imprensa da câmara.

Os testes serológicos permitem reconstruir o passado e saber quem esteve infetado com SARS-CoV-2 e quem está imune, informa a mesma nota.

Segundo a autarquia liderada por Isaltino Morais, o iBEt é uma instituição sem fins lucrativos na área da investigação biotecnológica, sediada no concelho de Oeiras, "com vasta e comprovada experiência" na produção de componentes biológicos para a indústria, que está a fazer o trabalho de desenvolvimento do protótipo de testes serológicos.

Quando este protótipo estiver concluído e aprovado pelas autoridades competentes, a fase seguinte será a produção do teste em larga escala para aplicação massiva à população portuguesa.