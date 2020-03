A ordem refere que, “não obstante o espírito de colaboração e cooperação que se exige neste momento”, não pode deixar de manifestar a sua discordância com esta situação, alertando para uma questão que coloca em risco os filhos dos profissionais de saúde e os próprios, numa altura em que estes se encontram na linha da frente de combate ao novo coronavírus.

“Estes estabelecimentos não possuem nenhuma das condições legalmente exigidas para receber menores das idades referidas, designadamente equipamentos de proteção individual, sem profissionais habilitados e com horários de funcionamento incompatíveis com os turnos dos profissionais de saúde, não cumprindo, assim, as condições de segurança legalmente exigidas para estes espaços, sendo suscetíveis de aumentar o perigo de contágio pelo Covid-19”, sublinha.

“Face a esta situação, que está a revoltar os Enfermeiros”, a OE solicita ao Ministério da Saúde que “clarifique, com urgência, as medidas do referido despacho, bem como a adoção de medidas alternativas, de forma a proteger os filhos dos profissionais de saúde e pondo um ponto final no clima de medo e insegurança, de todo dispensável nesta altura”.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 210 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.750 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 84.000 recuperaram da doença.