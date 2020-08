Espanha

O Ministério da Saúde espanhol registou 8.618 casos positivos do novo coronavírus desde sexta-feira, dos quais 1.486 foram diagnosticados nas últimas 24 horas, foi hoje anunciado.

Desde o início da pandemia de covid-19, Espanha contabilizou um total de 322.980 casos, incluindo cerca de 28.500 mortos.

Segundo o diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias, Fernando Simón, que apresentou os valores numa conferência de imprensa, as comunidades autonómicas que registaram mais casos são as da Catalunha, Aragão e Andaluzia.

Reino Unido

O Reino Unido registou mais 21 mortes de covid-19 nas últimas 24 horas, mas removeu 69 do histórico, pelo que o total passou a 46.526 óbitos desde o início da pandemia, indicou hoje fonte oficial.

Segundo a direção geral de saúde de Inglaterra [Public Health England], foram identificadas mais 816 novas infeções, elevando o número total de casos para 311.641 confirmados por teste desde o fim de dezembro.