China soma cinco casos locais e 44 oriundos do exterior

A Comissão de Saúde da China anunciou hoje ter identificado cinco casos de contágio local, nas últimas 24 horas, na região de Xinjiang, no extremo noroeste do país, e 44 casos oriundos do exterior.

Kashgar, na região de Xinjiang, detetou no mês passado um surto que infetou dezenas de pessoas.

Os 44 casos importados foram diagnosticados nos municípios de Xangai (leste), Tianjin (nordeste) e Pequim (norte), e nas províncias de Guangdong (sul), Sichuan (sudoeste), Mongólia Interior (norte), Fujian (leste), Hubei (centro), Zhejiang (leste), Shandong (nordeste) e Jiangsu (leste).

As autoridades chinesas disseram que, nas últimas 24 horas, 21 pacientes receberam alta, pelo que o número de pessoas infetadas ativas no país se fixou em 391, incluindo nove doentes em estado grave.

A Comissão de Saúde da China não anunciou novas mortes devido à covid-19, pelo que o número permaneceu em 4.634. O país somou, no total, 86.070 infetados desde o início da pandemia, dos quais 81.045 recuperaram da doença.

EUA atingem os 231.486 mortos e mais de 9,2 milhões de infetados

Os Estados Unidos atingiram na segunda-feira os 9.282.362 infetados com a doença covid-19 e 231.486 mortos, desde o início da pandemia, de acordo com a contagem independente de Universidade Johns Hopkins.

Apesar de Nova Iorque não ser mais o estado com o maior número de infeções, continua a ser aquele com mais óbitos (33.539). Só na cidade de Nova Iorque morreram 24.017 pessoas.

O Instituto de Avaliações e Métricas de Saúde da Universidade de Washington estimou que até o final do ano os Estados Unidos vão registar 325 mil mortos e 400 mil em 01 de fevereiro.

México com 205 mortos e 3.763 novos casos em 24 horas

O México registou 205 mortos e 3.763 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, disseram na segunda-feira as autoridades.

O número total de óbitos subiu para 92.100 e o de contágios para 933.155 desde o início da pandemia, em 28 de fevereiro, indicou o Ministério da Saúde mexicano.

No relatório diário foi registado um aumento de 0,22% no número de mortes e de 0,40% nos contágios, comparativamente aos dados de domingo.

As autoridades mexicanas destacaram que 687.420 pacientes já recuperaram da doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

O México é o décimo país no mundo com mais contágios e o quarto em número de mortos, de acordo com a contagem independente da universidade norte-americana Johns Hopkins.

A covid-19 é a terceira causa de morte no país, depois das doenças cardíacas e da diabetes, mas à frente das mais de 85 mil mortes anuais devido a tumores malignos, de acordo com dados do Instituto de Estatística e Geografia mexicano.

Índia com mais 490 mortos e 38.310 casos em 24 horas

A Índia registou 490 mortos e 38.310 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, anunciaram hoje as autoridades, cujo foco de preocupação atual é Nova Deli.

Com o novo balanço, o total de óbitos no país aumentou para 123.097, registando-se mais de 8,2 milhões infetados, com a Índia a assumir-se como a segunda nação mais atingida, atrás dos Estados Unidos.

A capital indiana está a enfrentar a pior onda de contágios desde o início da pandemia, mesmo com a queda geral dos casos no país.

Nova Deli registou, em média, mais de 5.200 casos confirmados por dia na semana passada, a maior tendência desde que o primeiro caso foi detetado na capital a 02 de março.

O Ministério da Saúde indiano atribuiu o aumento naquela cidade à temporada de celebrações religiosas e alertou que a situação pode piorar devido ao elevado número de pessoas nos mercados, ao início do inverno e aos altos níveis de poluição do ar.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos e mais de 46,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.