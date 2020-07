O chefe de Governo italiano explicou que o Conselho de Ministros “não quer criar um sentimento injustificado de medo ou de alarme, mas apenas manter as medidas organizacionais efetivas aplicadas até agora”, para que Itália continue a ser “um país que os turistas queiram visitar e onde os italianos se sintam seguros”.

Conte disse que a “Itália é atualmente um país seguro” e que a curva de transmissão diminuiu acentuadamente desde abril, quando o número de infeções atingiu o pico, mas lembrou que “o vírus continua a circular no país, dando origem a novos surtos, que têm sido rapidamente identificados e controlados”.

Segundo a Proteção Civil, nas últimas 24 horas foram curadas 163 pessoas e o número de contágios efetivo é agora de 12.609, com 40 pacientes em cuidados intensivos.

A Lombardia, a região mais afetada, teve 53 casos de novas infeções nas últimas 24 horas, seguida da Campânia, com 29 novos casos de contágio, onde as autoridades estão preocupadas com a chegada de turistas nacionais e estrangeiros, pelo que já fizeram saber que estão agradadas com a extensão do estado de emergência.

O estado de emergência em Itália permite que o Governo mantenha as decisões de restrições sanitárias atuais, que, de outra forma, perderiam o seu efeito, explicou hoje Conte, referindo-se à necessidade de manter a pressão na luta contra a pandemia.

“A monitorização da saúde dos migrantes” e o cumprimento da sua quarantena é uma ferramenta necessária e oportuna para a proteção da saúde pública, explicou o primeiro-ministro.

Espanha

Os casos diários de infeção pelo novo coronavírus voltaram a subir em Espanha, com o país a registar 905 novos contágios nas últimas 24 horas, em particular na região de Aragão (nordeste), anunciou hoje o Ministério da Saúde espanhol.

Com estes novos casos, o país totaliza, desde o início da pandemia da doença covid-19, 280.610 pessoas infetadas.

Os dados hoje divulgados representam um aumento de 50 casos face aos contabilizados no domingo (855).

Também voltam a superar a barreira dos 900 casos diários, situação que já tinha sido verificada na passada quinta-feira (971) e na última sexta-feira (922).

Dos 905 novos contágios, 357 foram diagnosticados na comunidade autónoma de Aragão, 147 em Madrid e 126 na Catalunha.

As autoridades espanholas indicaram ainda que nos últimos sete dias as comunidades autónomas notificaram seis mortes, o que eleva para 28.436 o número total de vítimas mortais registadas no país, até à data, devido à covid-19.

Nas últimas semanas, marcadas pelo processo de desconfinamento, Espanha têm registado o aparecimento de vários surtos por todo o território, o que obrigou, em certas regiões específicas, a recuar na estratégica e a impor novamente algumas restrições.

Desde que o novo coronavírus foi detetado na China, em dezembro do ano passado, a pandemia da doença covid-19 já provocou mais de 654 mil mortos e infetou mais de 16,5 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse (AFP).