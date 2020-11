EUA com mais de 1.200 mortos e de 120 mil casos, novo máximo diário

Os Estados Unidos registaram na quinta-feira mais de 1.200 mortos e um recorde diário de mais de 120 mil infetados com o novo coronavírus, indicou a contagem da Universidade Johns Hopkins.

Há cerca de duas semanas que os dados mostram um aumento dos números no país, que lidera as estatísticas a nível mundial.

Este é o terceiro dia consecutivo em que o país regista mais de mil mortes diárias, o que não acontecia desde o início de setembro.

Há duas semanas, os Estados Unidos ultrapassaram pela primeira vez, com quase 80 mil casos, o registo de infeções diárias contabilizado, até então, em meados de julho.

O total de mortos nos Estados Unidos desde o início da pandemia é de quase 235 mil e o de infetados superior a 9,6 milhões.

A pandemia foi um dos principais assuntos do confronto entre os candidatos à Casa Branca, o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden, durante a campanha presidencial, cujos resultados finais ainda estão a ser apurados, com recontagens a decorrer ainda em alguns estados-chave.

Em parte por causa da pandemia, dezenas de milhões de norte-americanos votaram pelo correio este ano, registando-se um recorde, e esses boletins demoram mais tempo para serem contados.

Na prática, a pandemia mergulhou o país na pior crise de saúde pública desde a gripe espanhola de 1918 e na pior recessão desde a crise de 1929.

O presidente do Banco Central dos Estados Unidos (Fed) disse, na quinta-feira, que o recente aumento de casos era “uma preocupação particular” para a economia.

México regista 544 mortos nas últimas 24 horas

O México registou 544 mortos e 5.567 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, aumentando o total de óbitos para 93.772 e de casos para 949.197, disseram as autoridades de saúde.

No balanço diário da pandemia, constataram-se aumentos de 0,58% nos óbitos e 0,58% nas infeções, em relação aos números do dia anterior.

O México é o 10.º país com mais infeções e o quarto com o maior número absoluto de mortes, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

A covid-19 é a quarta causa de morte no México, atrás de doenças cardíacas, diabetes e tumores malignos, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi).

Índia com 670 mortes e 47.638 novos casos

A Índia contabilizou 670 mortes provocadas pela covid-19 e 47.638 novos casos nas últimas 24 horas, incluindo quase 6.700 em Nova Deli, a braços com uma nova vaga, indicou hoje o Ministério da Saúde indiano.

Nova Deli sofre atualmente a pior vaga da doença na cidade desde março, numa altura em que o balanço diário a nível do país tem vindo a descer.

O Ministério da Saúde indiano atribuiu o aumento de casos na capital à temporada de festivais religiosos, alertando que a situação pode agravar-se devido ao aumento da poluição.

Desde o início da pandemia, a Índia registou mais de 8,4 milhões de casos de covid-19 (8.411.724), mantendo-se como o segundo país com mais infeções, atrás dos Estados Unidos, atualmente com mais de 9,6 milhões.

Com um total de 124.985 mortes, a Índia é o terceiro país do mundo com mais óbitos, a seguir aos Estados Unidos e Brasil, segundo a contagem da universidade Johns Hopkins.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 48,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.