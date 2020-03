Com 70 postos de controlo fronteiriço nos limites desse município do distrito de Aveiro com os concelhos contíguos de Espinho, Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis e Estarreja, as filas de carros sucedem-se e cerca de 90 agentes da GNR questionam os automobilistas sobre os motivos da sua deslocação.

António Pereira foi um dos que ficou chateado por ter visto barrada a sua saída e, por telefone, explica à Lusa: "O meu pai vive em Santa Maria da Feira, tem Alzheimer e está com acompanhamento domiciliário até às 16:00, mas depois dessa hora era eu que ficava com ele e a polícia não me deixa passar. Então isto do acompanhamento de familiares idosos não era uma das exceções?".

Na rua, António vê as vizinhas a fazer caminhadas, avisa-as que as instruções das autoridades são para que todos fiquem em casa e ouve de resposta que "isso era o que faltava". Daí a sua perspetiva irritada de que "as pessoas não sabem o que fazer, não têm informação suficiente e preocupam-se sobretudo é com os supermercados" - onde as filas são enormes "e está toda a gente assustada, em pânico, com medo de não ter o que comprar para se aguentar em casa tempo suficiente".

Fernanda Castro também está desiludida com a desorganização da quarentena" e explica: "Eu sou cozinheira num lar de idosos da Feira e achava que tinha direito a ir trabalhar, porque ser uma área relacionada com a Saúde e assistência a pessoas vulneráveis, mas não me deixaram passar".

A entidade patronal pediu-lhe que fosse à Junta de Freguesia de Esmoriz, em Ovar, solicitar "um documento que a autorizasse a passar", mas não surtiu efeito: "Claro que a Junta me disse que não tem poder para isso. O que é que eles sabem da minha vida? Entretanto os meus chefes ficaram de me enviar um email a dizer que funções exerço e que precisam de mim, mas a GNR já me avisou que isso tanto pode funcionar como não valer de nada".