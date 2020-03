Num depoimento gravado em vídeo, Salvador Malheiro afirma que o município tem “em preparação, para entrar em funcionamento muito, muito em breve, várias linhas de apoio psicossocial - linhas de psicologia e linhas de apoio social".

A medida foi anunciada no mesmo dia em que a autarquia do distrito de Aveiro fez as primeiras colheitas no centro de rastreio à Covid-19, instalado no Hospital Francisco Zagalo, no centro de Ovar.

Situando em 53 os residentes infetados com o novo coronavírus, Salvador Malheiro considera que esse é um número "extremamente alto", demonstrando que, ao nível da quarentena geográfica imposta pelo Governo, "estas medidas musculadas fazem todo o sentido".

O autarca frisou que os termos do decreto que determina o cerco sanitário a Ovar são para seguir "escrupulosamente", até porque "quem não cumprir está a cometer um crime".