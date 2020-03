“Temos de acatar essa decisão [não encerramento de todas as escolas] como sendo uma boa decisão. Vamos esperar por amanhã e ver o que o Governo decidirá, mas obviamente que deixará a decisão a quem tem a competência técnica para se tomar a melhor decisão”, disse o presidente da Confap.

Para Jorge Ascenção, a prioridade é a segurança dos alunos, mas reconhece que o encerramento das escolas preocupa as famílias.

“Naturalmente que as famílias estão preocupadas. O encerramento das escolas implicaria outros sacrifícios e traria muitas implicações, desde logo ao nível da logística familiar, mas também no ano letivo, em termos pedagógicos. Mas a prioridade é a saúde das nossa crianças”, reiterou o presidente da Confap.

Também contactado pela Lusa, o presidente da Confederação Independente de Pais e Encarregados de Educação (CNIPE), Rui Martins, reiterou a posição assumida na terça-feira em comunicado enviado às redações, dizendo que confia na DGS e respeitará a decisão que vier a ser tomada.

Minutos antes da conferência de imprensa do Conselho Nacional de Saúde Pública e da diretora da diretora-geral da Saúde, o primeiro-ministro, António Costa, remeteu para quinta-feira uma eventual decisão sobre o encerramento de escolas em Portugal, devido à pandemia de Covid-19.

“Haverá a decisão do Conselho Nacional de Saúde Pública, amanhã [quinta-feira] de manhã temos uma reunião do Conselho de Ministros e nessa altura serão adotadas as orientações que tivermos de adotar”, declarou António Costa.

O chefe do Governo português falou aos jornalistas depois de um jantar com Angela Merkel na Chancelaria Federal, em Berlim, em que se abordou, também, a situação do novo coronavírus.

A OMS declarou hoje a doença Covid-19 como pandemia.

Em Portugal, a DGS atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (18), ao passar de 41 para 59.

A região Norte continua a registar o maior número de casos confirmados (36), seguida da Grande Lisboa (17) e das regiões Centro e do Algarve (três cada).