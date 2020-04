Entre as medidas, destaca-se a isenção do pagamento da mensalidade e das refeições do mês de março, aplicáveis aos encarregados de educação dos alunos do pré-escolar, inscritos nas Atividades de Animação e Apoio à Família, bem como a disponibilização de conteúdos ‘online, "de modo a manter a proximidade e a relação existente entre as crianças, as famílias e as equipas de animação e educação da Ludoteca Municipal ‘Pampilho'".

Relativamente à área da saúde, a Câmara da Pampilhosa da Serra decidiu criar uma Linha de Emergência Municipal Covid-19, para esclarecimento de dúvidas, aconselhamento e pedido de apoio na aquisição e/ou entrega de bens alimentares e medicamentos, mediante validação do Gabinete de Ação Social, para evitar deslocações e facilitar o acesso aos bens essenciais.

No pacote de medidas, consta também a implementação de meios de comunicação de proximidade sobre as recomendações e os serviços de apoio existentes no âmbito da pandemia, com ativação de um veículo sonorizado a circular em todas as freguesias, e criou uma Bolsa de Voluntários para trabalhar e/ou apoiar as IPSS do concelho, através de um processo simples de inscrição disponível na página oficial do município.

A autarquia disponibiliza alojamento gratuito na Residência de Estudantes de Pampilhosa da Serra para que os profissionais da saúde e funcionários das Estruturas Residenciais Para Idosos (ERPI) e Unidades de Cuidados Continuados (UCC), "que estão na linha da frente no combate à covid-19, possam pernoitar, reduzindo o risco de contaminação e protegendo as suas famílias".

Por último, disponibilizou diversos materiais às IPSS do concelho, Centro de Saúde, GNR e Bombeiros Voluntários, nomeadamente colchões, sacos-cama, postes delimitadores, máscaras, luvas, óculos de proteção, lençóis de urgência metalizados e sacos de cadáveres.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 68 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito no domingo pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 295 mortes, mais 29 do que na véspera (+11%), e 11.278 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 754 em relação a sexta-feira (+7,2%).