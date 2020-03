O recordista, em iniciativas, é o PCP, com 17, seguido, de perto, com 16, pelo partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), e pelo Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV), com 15, segundo a agenda da reunião na página do parlamento na Internet.

O Bloco de Esquerda (BE) apresenta nove iniciativas, o CDS-PP cinco e o Chega e a Iniciativa Liberal uma cada um.

Os partidos apresentaram, na sua maioria, projetos de lei (37) e o PCP apresentou duas apreciações parlamentares, que permitem propor alterações a leis do governo, no caso, decretos-lei.

No total, serão discutidos 25 projetos de resolução, que não sendo projetos de lei, são recomendações, neste caso ao Governo.

Apesar de muito numerosos, a discussão será, de acordo com a agenda, rápida: ao todo, os deputados e o Governo têm 27 minutos para discutir todo o pacote legislativo.