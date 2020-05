De acordo com um comunicado da Parques de Sintra divulgado hoje, as novas normas de acesso incluem o uso de máscara e a admissão condicionada de visitantes, para garantir uma lotação de, no máximo, dois terços da capacidade de cada monumento.

Os parques e monumentos geridos pela Parques de Sintra são o Parque e Palácio Nacional da Pena, Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz, Chalet da Condessa d’Edla, Castelo dos Mouros, Palácio e Jardins de Monserrate, Convento dos Capuchos e Escola Portuguesa de Arte Equestre e estavam encerrados desde meados de março, devido à pandemia de covid-19.

Segundo a Parques de Sintra, de entre todos estes monumentos só a Escola Portuguesa de Arte Equestre na Calçada da Ajuda, em Belém, não irá reabrir na segunda-feira, por ser um local de espetáculos. A reabertura deste espaço deverá acontecer a partir de 01 de junho.

“O regresso à operação é acompanhado pela implementação de novas e indispensáveis medidas de salvaguarda das condições de segurança de colaboradores e de visitantes, de acordo com as diretivas das autoridades sanitárias no âmbito da prevenção da covid-19”, é referido no comunicado.

A reabertura dos parques e monumentos acontecerá no Dia Internacional dos Museus e, por isso, a data será assinalada com “um ‘open day’ com entradas gratuitas” nos espaços geridos pela Parques de Sintra.